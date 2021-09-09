İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da yok artık dedirtecek olay

Bursa’da, kaldırımda yürürken gözüne çarpan 2 kulaklığı çalarak gözden kaybolan şüpheli kameralara yakalandı.

Bursa'da, kaldırımda yürürken gözüne çarpan 2 kulaklığı çalarak gözden kaybolan şüpheli kameralara yakalandı.


Olay şehrin göbeğindeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, kaldırımda yürürken, telefoncu dükkânı önünde bulunan kulaklığı fark etti. Şüpheli, müşteri gibi kulaklığı incelemeye başladı. Bir süre sonra çevreye bakan şahıs, kulaklığı alarak bölgeden uzaklaştı. Bu ânlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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