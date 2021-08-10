Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa-Ankara yakın çevre yolu kenarında temizlik çalışması yapan belediye görevlisi, cesedin bulunduğu noktaya yaklaştığında gelen kötü kokunun sebebini bulmak için otların arasına indiğinde cesetle karşılaştı. Temizlik görevlisi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çürümüş ceset, olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.