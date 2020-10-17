Bursa'da yol uygulamasında tarihi sikke ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan huzur uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan aramada tarihi sikkeler ile bir adet dedektör ele geçirildi.

Mesudiye mahallesi Şibali yolu üzerinden yapılan asayiş uygulamasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramda 4 adet madeni paraya benzer tarihi eser olarak tahmin edilen maddeler bir adet paslanmış tarihi kilit ve 1 adet metal arama dedektör ele geçirildi.

Araçtaki N.U ve B.Y ekipler tarafından gözaltına alındı. Tarihi eser olduğu tahmin edilen para ve dedektöre ise el konuldu. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.