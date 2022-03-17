İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da yol verme kavgası kamerada

Bursa’da halk otobüs şöförü ile otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Bursa'da halk otobüs şöförü ile otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yediselviler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü, yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Aralarındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmeyesi kavga son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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