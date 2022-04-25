İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da yol verme tartışması kameralarda

Bursa’da trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Bursa'da trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle birlikte kavga son bulurken bu anlar kameralara yansıdı.


Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte 2 sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, sürücüler birbirlerine hakaret etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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