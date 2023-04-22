Bursa'da yola atlayan çocuk, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa'da yola aniden atlayan kız çocuğu aracın altında kalmaktan sonra anda kurtulurken o anlar aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta normal bir hızda ilerleyen aracın önüne aniden kız çocuğu fırladı. Sürücünün refleksi ve yavaş gitmesi sayesinde araç çocuk aracın altına kalmaktan son anda kurtulurken o anlar aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.