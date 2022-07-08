İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da yola çıkan kazlar nedeniyle şehirlerarası yolda trafik durdu

Bursa’da bir grup kaz şehirlerarası yola çıktı.

Bursa'da bir grup kaz şehirlerarası yola çıktı. Araçlar son anda dururken; kazlar nedeniyle trafikte aksama yaşandı.


Olay, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup kaz sahibinin kümesinden kaçarak şehirlerarası yola çıktı. Yola aniden çıkan kazlar nedeniyle araçlar son anda dururken; trafik durma noktasına geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından kazlar kovalanırken şehirlerarası yol tekrar normal seyrine döndü.

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