Bursa'da yolcu minibüsleri dezenfekte edildi

Bursa'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yolcu minibüsleri de temizlenerek dezenfekte edildi.

Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyaya hızla yayılan korono virüsü sebebiyle bütün yurt alarma geçti. Yurt genelinde bir çok yerin dezenfekte edilerek temizlenmesine Bursa'da hizmet veren yolcu minibüsleri de katıldı. Küçük Sanayi - Görükle arasında bir günde binlerce yolcu taşıyan sürücüler, minibüslerini ve bekleme duraklarını temizlettirdi. Hijyen çalışmalarının tamamlandığı minibüsler, iç ve dış temizliği yapılarak dezenfekte edildi. Minibüslerin dezenfekte edilip temizlendiğini söyleyen minibüs şoförü Ercan Çapkın, "Ülkemizin her yerinde koronavirüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Biz de kendi işimiz gereği minibüslerimizi ve bekleme durağımızı temizleyerek dezenfekte ettik. Yolcularımıza temiz ve güvenilir bir hizmet vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.