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Bursa'da yoldan çıkan tır bariyerlere çarptı

Bursa-Ankara karayolu Mezit-7 mevkisinde kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.


Alınan bilgilere göre, Muhtar G. yönetimindeki 20 BP 206 plakalı tır, Mezit-7 mevkisinde iddiaya göre virajda kontrolden çıkarak yolun sağındaki bariyerleri biçip yağmur suyu kanalına düştü. Tırın dorsesi ise karayolunu kapattı. Kazada tırın mazot deposunun delinmesi sonucunda yol üzerine mazot döküldü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, Bursa istikameti yönü uzun süre trafiğe kapandı. Bölge trafik ekipleri kaza yerine gelerek tedbir aldı. Olay yerine gelen çekici ve vinç yardımıyla araç yoldan kaldırılarak, yola dökülen mazot temizlendi. Temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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