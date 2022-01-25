İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da yollar buz pistine döndü, kazalar kaçınılmaz oldu

Bursa’da kar yağışı nedeniyle buz tutan yollar sürücülere zor anlar yaşattı.

Bursa'da kar yağışı nedeniyle buz tutan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar kayganlaşan yolda araca çarparak durabildiler. Gençler ise traktöre bağladıkları kızakla ve leğenle kayarak karın tadını çıkardılar.


Bursa'da soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buz tutan yollar sürücüler için çileye dönüştü. Şehir içinde ulaşımı sağlayan minibüsler ve araçlar, rampa yollarda seyir etmekte zorlanırken kayganlaşan yollarda rampayı inmeye çalışanlar kızak gibi kaydı. Rampa çıkmak isteyen araçlar ise yolda kaldı. Buzlu yolda duramayan araçlar kaza yaparak durabilirken bazı araçlar ise kıl payı kaza yapmaktan kurtuldu. Kaza anları ise kameralara yansıdı.


Gençler yağan karın tadını çıkardılar


Bursa'ya kar yoğun şekilde etkisini gösterirken gençler ise bu durumu fırsata çevirdi. Traktöre iple bağladıkları kızakla ve rampadan leğen ile kayarak yağan karın tadını çıkardılar.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.