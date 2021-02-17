Bursa'da yollar buz pistine döndü, kazalar peşpeşe böyle yaşandı

Bursa'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı hava sıcaklığının eksi 4'e düşmesiyle yolları buz pistine çevirdi. Belediye ekipleri ana arterleri sürekli temizleyip tuzlama çalışması yaparken, ara caddelerde sıkıntılar yaşandı. Balat ve Hamitler mahallelerinde yolların buz pistine dönmesiyle sürücüler araçlarını kontrol edemedi. Onlarca maddi hasarlı kaza meydana gelirken, o ânlar kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek isteyen Bursalılar buzlanan yollarda adeta araçlarıyla dans etti. Nilüfer'in Balat Mahallesi'nde çok sayıda aracın karıştığı maddî hasarlı kaza ile Hamitler Mahallesi'nde bir otobüsün ve servis minibüsünün ve minivan araçların karıştığı kaza ânları vatandaşlarca saniye saniye kaydedildi.

Sabah 09.00'dan itibaren güneşin yüzünü göstermesi ve ana arterlerin ardından ara caddelerin de temizlenmesi ve tuzlanmasıyla Bursa şehir merkezinde ulaşımdaki aksamalar da kısmen giderilmiş oldu.