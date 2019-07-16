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Bursa'da yolu trafiğe kapatıp alkol aldılar

Bursa’da ana yolda aracını durdurup, elinde alkol şişesi ile yolu trafiğe kapatan kişi aniden oynamaya başladı.

Bursa'da ana yolda aracını durdurup, elinde alkol şişesi ile yolu trafiğe kapatan kişi aniden oynamaya başladı. Bir süre sonra araçlarına binen şahısların yolu kapatması kameralar tarafından kaydedildi.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sıcaksu Kültürpark Metro İstasyonu önünde meydana geldi. www.bursadabugun.com internet sitesinde yer alan habere göre, iki kişi aracıyla seyir halindeyken ana yolda durdu. Araçlarından inen 2 kişi yolu trafiğe kapatıp oynamaya başladı. Şahıslardan birinin elindeki içki şişesi ise dikkat çekti. Bir süre oynayarak, kendi şeritlerini trafiğe kapatan iki kişi daha sonra araçlarıyla ayrıldı. Bu görüntüler ise an be an kaydedildi.

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