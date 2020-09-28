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Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken dolmuş çarptı

Bursa’da yayaya yanan kırmızı ışıkta karşıya geçmeyen çalışan adama dolmuş çarptı.

Bursa'da yayaya yanan kırmızı ışıkta karşıya geçmeyen çalışan adama dolmuş çarptı.


Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yayaya yanan kırmızı ışıkta caddenin karşısına geçmek isteyen adama dolmuş çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan adam kanlar içerisinde yerde kaldı.


Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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