Bursa'da yöresel lezzetler geleceğe taşınıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile kentin yemek ve sofra kültürü gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destekleme Programı'na dâhil edilen ‘Yemek kültürdür, sunmak sanattır' projesiyle Bursa'nın unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkıyor. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından desteklenen proje ile Bursa'nın mutfak kültürü gelecek nesillere aktarılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan “Ekimden hasada, hasattan sofraya yemek ve mutfak kültürü” adlı kitaptan yola çıkılarak geliştirilen proje ile Bursa'nın yöresel yemekleri, köylü kadınların tarifi ile öğrencilere anlatılıyor. Proje kapsamında öğrenciler ayrıca Osmanlı yemek kültürüne ilişkin de bilgi sahibi oluyor.

Hünerlerini sergilediler

Bursa'nın köylerindeki damak tatlarının ve yöresel yemeklerin öğrenciler tarafından yerinde incelendiği uygulamalı proje ile kentin yeme içme ve sofra kültürü geleceğe taşınıyor. Proje kapsamında Bursa'nın köylerini ziyaret eden öğrenciler, edindikleri deneyimleri Merinos Gölpark'ta düzenlenen etkinlikte pratiğe dökme fırsatı yakaladılar. Etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanı Aziz Elbas'ın yanı sıra Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik ve Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas ile Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yetkililer katıldı. Onlarca farklı yemeği Bursa'nın farklı ilçelerinden gelen köy kadınlarına ve davetlilere sunan öğrenciler, hünerlerini sergilediler. Projeye katılan öğrenciler kendilerine bu imkânı sunan ve projeye destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, Başkan Aktaş adına projeye paydaş olan köy kadınlarına günün anısına teşekkür belgesi verdi.