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Bursa'da yunus balıklarının balıkçı tekneleriyle olan yarışı kameralara yansıdı

Bursa’nın Gemlik açıklarında balıkçı tekneleriyle yarışan yunus balıkları kameralara yansıdı.

Bursa'nın Gemlik açıklarında balıkçı tekneleriyle yarışan yunus balıkları kameralara yansıdı.


Gemlik ilçesi Narlı açıklarında balığa çıkan balıkçılar, yunus balıklarıyla karşılaştı. Hızla giden teknelere eşlik eden yunus balıkları ortaya renkli görüntüler çıkmasına neden oldu.


O anları Çağlar Özdemir isimli balıkçı cep telefonuyla çekerek kayıt altına almayı başardı. Daha sonra balıkçılar yunus balıklarını tuttukları balıklarla beslediler.

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