Bursa'da yüzlerce ectasy hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen S.G. ve A.H.A. isimli şahıslar evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. Şahısların üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 710 Adet ecstasy tablet, 204 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan S.G. ve A.H.A. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.