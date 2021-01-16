Bursa'da zabıtadan fırınlara sıkı denetim

7 işyerine genel temizlik, ruhsata aykırı faaliyet, eksik gramaj ve fiyat tarifesi bulundurmamaktan cezai işlem uygulandı.

İnegöl Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının sağlığını korumak ve gıda üzerine üretim-satış yapan işyerlerinin hijyen kuralları başta olmak üzere uyması gereken kurallara uygunluğunu sağlamak adına farklı iş kollarına yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda son olarak ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınları ve unlu mamuller işyerlerine zabıta ekipleri tarafından sıkı bir denetim gerçekleştirildi.

7 ekiple 3 günde 170 işyeri denetlendi

Hafta içerisinde 14 zabıta personelinden oluşan 7 ayrı ekiple sahaya inen İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 3 günde şehrin muhtelif yerlerinde hizmet veren 66 ekmek fırını ve 104 unlu mamuller işyeri olmak üzere toplam 170 işyerini mercek altına aldı.

Yapılan denetimlerde; işyeri açma ve çalışma belgesi, fiyat tarifesi, genel temizlik hususları, personel temizliği, uyarıcı levhalar, yaya yolu işgali, gramaj, ruhsata aykırı faaliyette bulunup bulunulmadığı ve covid-19 tedbirlerine uyulması gibi konular incelendi. Denetimler sonucunda 7 işyerine ruhsata aykırı faaliyet, fiyat tarifesi bulundurmamak ve eksik gramaj ihlallerinden cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, her iş koluna yönelik denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.