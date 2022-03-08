Bursa'da zabıtadan ‘yağ' denetimi

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan beklenen yağ yüklü gemilerin gelememesi nedeniyle ‘yağ sıkıntısı yaşanacağı yönünde' kamuoyunda oluşturulan algı, fiyatların beklenmedik şekilde artışına yol açtı. İlgili bakanlıklar tarafından yapılan ‘yeterli yağ stoku bulunduğu yönündeki' açıklamalara rağmen vatandaşlar, yağ alabilmek için marketlere akın etti. Beklenmedik talep artışı nedeniyle bazı marketler hakkında, ‘ürünleri depolara saklayarak stokçuluk yaptıkları yönünde' şikayetler baş gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de şikayetlerin artması üzerine başta zincir marketler olmak üzere kent genelindeki gıda satıcılarına yönelik denetimleri artırdı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan denetimlerde; raflarda yağ olup olmadığı, raftaki etiket ile kasa çıkışlarının birbirine uyup uymadığı ve depolarda yağ saklanıp saklanmadığı incelendi. Denetim yapılan marketlerin raflarında yeterli miktarda yağ bulunduğu gözlenirken, depolarda da anormal ürün stokunun bulunmadığı görüldü.

Denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını kaydetti.