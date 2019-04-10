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Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

BURSA (İHA) – Bursa’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

BURSA (İHA) – Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Bursa-İzmir otobanı Hal Kavşağı'nda sağanak yağış sonrası yerlerin kayganlaşmasıyla 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 1 ağır 2 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralı Uludağ Üniversite Tıp Fakültesine Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu tekrardan ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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