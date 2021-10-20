İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bursa’nın Kestel ilçesinde önce traktörle otomobil çarpıştı, onları fark edemeyen bir sürücü daha kazaya karıştı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde önce traktörle otomobil çarpıştı, onları fark edemeyen bir sürücü daha kazaya karıştı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı


Kaza Kestel ilçesi Gözede köyünde gerçekleşti. Mustafa T.'nin kullandığı 16 BCB 5071 plakalı traktöre aynı yönde giden 16 Z 5071 plakalı ticari aracın sürücüsü Necati A, arkadan çarptı. İki aracın karıştığı kazayı fark edemeyen Recep P.'nin kullandığı 16 PH 625 plakalı araç da kazaya karıştı. Sürücüler kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 ekiplerince Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.