Bursa'da zincirleme kaza : 4 yaralı

Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 hafif ticari araç ve 1 otomobil henüz bilinmeyen sebepten dolayı kaza yaptı. Çarpışmanın şiddetiyle 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerinin ardından çevre Hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.