Bursa'da zincirleme kaza; 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç çarpıştı, biri çocuk 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından kapanan Bursa-Ankara yolunda uzun kuyrukları oluştu.

Kaza, Bursa-Ankara yolunun İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Hatime U. (41) idaresindeki 16 KL 932 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil duramayarak, Gürkan İ. (32) idaresindeki 16 Z 0029 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet ise önünde seyir halinde olan Bürol K.(43) yönetimindeki 61 ACL 602 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada kamyonet şoförü Gürkan İ. ve yanındaki Yiğit K. (12) ile otomobilin sürücüsü Hatime U. ve yanında bulunan İsmail Berat U. (14) ve Sudenaz U.(3) yaralandı. Kaza sonucu Bursa-Ankara kara yolu kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yol trafiğe açıldı. 5 yaralı olay yerine sevk edilen 112 ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.