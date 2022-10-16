Bursa'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış sonrası meydana gelen zincirleme kazada kamyon, 2 kamyonet ve 1 otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Kemal A. (63) yönetimindeki 34 LV 0965 plakalı otomobile, arkasından gelen Ersin Y. (41) yönetimindeki 38 RV 967 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonete ise arkasından gelen Süleyman Ş. (35) yönetimindeki 16 AEU 764 plakalı kamyonet çarptı. Son olarak ise sürücü Şefik A.(45) yönetimindeki 16 PA 825 plakalı kamyon bu araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı kazada sürücüler ile 16 AEU 764 plakalı kamyonetteki yolcu Salim T. (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.