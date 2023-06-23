Bursa'da zincirleme kazada 11 araç birbirine girdi

Bursa’da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, İstanbul-İzmir otobanında uzun araç kuyruğu oluştu.
Bursa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, İstanbul-İzmir otobanında uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaza, İstanbul-İzmir otobanı Geçit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bayram öncesi birçok vatandaş 9 günlük tatil için yollara çıkarken, İzmir Yolu Caddesi üzerinde 11 araç sürücüsü zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluşurken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.