İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bursa Mustafakemalpaşa’daki sanayi benzinliği önündeki ışıklarda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bursa Mustafakemalpaşa'daki sanayi benzinliği önündeki ışıklarda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir sürücü yaralandı.


Olay, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre H.Ç. idaresindeki 16 EFV 96 plakalı araç, sürücüsünü kırmızı ışığı ve ışıkta bekleyen araçları fark etmemesiyle 16 EEM 81 plakalı araca çarptı. 16 EEM 81 plakalı araç ise kırmızı ışıkta en önde bekleyen T.Y. yönetimindeki 16 EEC 60 plakalı araca çarptı. Kaza sonrasında 3 araçta da hasar meydana geldi. Kaza sırasında 16 EEM 81 plakalı araç sürücüsü yaralanırken acil müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonrasında ise sürücü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Sürücü kaza sonrasında çok dalgın olduğunu ve acil durumunun olduğunu ifade etti.


Kaza nedeniyle yolda uzun süre araç kuyruğu oluştu. Olay yerine intikal eden trafik ekiplerince tutanak tutularak yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.