Bursa'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 7 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Gemlik'te İzmir-İstanbul Otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında lüks otomobillerin de olduğu araçların karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.