Bursa'daki DEAŞ operasyonu saniye saniye kameraya yansıdı...

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen Suriye uyruklu kişinin yakalanmasının ardından örgütte istihbaratçı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlının da aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı. Terörle Mücadele ve Özel Harekat timlerinin DEAŞ'a yönelik operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Suriye'de DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A'nın gözaltına alınmasının ardından soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, örgütte istihbaratçı olarak faaliyet yürüten K.E'nin de İnegöl'de bulunduğunu tespit etti. Zanlıyı yakalamak için harekete geçen ekipler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı operasyon kapsamında ilçedeki bir adrese baskın yaptı.

Koç başıyla kapıyı kırarak eve baskın yapan ekipler, Suriye uyruklu sözde istihbaratçı K.E'nin yanı sıra DEAŞ'la bağlantılı oldukları gerekçesiyle "G-87 (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı)" tahdit kodu çıkarılan aynı uyruktan iki kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.