Bursa'daki define kazısında acı haber

Bursa'nın İznik ilçesinde define kazarken mağarada jeneratörün dumanından etkilenerek mahsur kalan ve yapılan çalışmalarda sağ olarak çıkartılan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Kızıltepe Mahallesi'nde jandarma ekipleri, 20.00 sıralarında 7 kişinin mahsur kaldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yapılan çalışmalarda jeneratörden zehirlenen ilk kişiye 23.00 sıralarında ulaşıldı. Mağaradan sağ kurtarılan Ömer Kocaekşi (35) İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocaekşi'den yaklaşık 1 saat sonra Recep Er (58), mağaradan çıkartıldı. Er'den yaklaşık 1 buçuk saat sonra Mümin Sarıdoğan (60) sağ olarak çıkartıldı. Durumu ağır olan Sarıdoğan'ın yolda kalbi durdu. Yaklaşık 45 dakikalık müdahaleye rağmen Sarıdoğan hayatını kaybetti.