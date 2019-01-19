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Bursa'daki dehşet anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı...

Bursa’da silahlı 3 şahıs; tartıştığı kişileri otomobiliyle kovaladı.

Bursa'da silahlı 3 şahıs; tartıştığı kişileri otomobiliyle kovaladı. Kovalamaca sonucu kaza yapan otomobildeki 2 şahsı ayaklarından silahla vuran 3 zanlının olayı nasıl gerçekleştirdiği bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Polis her yerde kaçan zanlıları arıyor.


Olay, merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi Boğaçhan Sokak üzerinde gece 03.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıktığı iddia edilen Gökhan Ç. ve iki arkadaşı; Sezer G.(24) ve Tolgahan K.(22) ile görüşmek için buluştu. Bir süre sonra 2 grup arasında çıkan tartışma sonucu Sezer G. ve Tolgahan K. otomobile binerek kaçmaya başladı.


Şehir merkezinde nefes kesen kovalamaca başladı. Ancak Sezer G. ve Tolgahan K.'nın kaçtığı araç Beşevler Mahallesi Boğazhan Sokak'ta kaza yaptı. Diğer araçtaki Gökhan Ç. ve iki arkadaşı ellerinde silahlarla araçlarından inerek kaza sonucu kıstırdıkları şahısları araçtan indirip silahlarıyla ayaklarına ateş ettiler. 3 zanlının silahla yaralama olayı bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.


Silah seslerini duyan ve 2 yaralı şahsın sokak ortasında yattığı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Tolgahan K. ve Sezer G.'yi ilk müdahalenin ardından, Çekirge Devlet Hastanesine götürdü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çok sayıda boş kovan bulundu. 3 zanlının yakalanması için operasyon başlatılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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