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Bursa'daki düğünde silahla ateş edenlere ceza yağdı

Bursa’da bir düğünde gelin alma esnasında silahlar ile havaya ateş eden kişilere 7 bin 300 lira ceza yazıldı.

Bursa'da bir düğünde gelin alma esnasında silahlar ile havaya ateş eden kişilere 7 bin 300 lira ceza yazıldı.


Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Güneştepe Mahallesi'nde bir düğünde gelin alma esnasında silahlar ile havaya ateş eden şüphelileri tespit eden Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro ekipleri kuru sıkı silahla havaya rastgele ateş eden iki kişiye 3 bin 150 liradan toplamda 7 bin 300 lira cezai işlem uyguladı.


Şüphelilerin İstanbul'da oturduğu ve o gün yakınlarının düğününe geldiği öğrenildi.

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