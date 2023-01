Bursa'daki fabrika yangınına 25 araç 80 personel müdahale ediyor

Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangına 25 araç ve 80 personel müdahale ederken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yanan fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

Kestel ilçesi Erdoğanköy Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalar aralıksız devam ediyor. İtfaiye ekipleri, kontrol altındaki alevleri söndürmek için canla başla mücadele ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Aktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Büyük geçmiş olsun. Herhangi bir can kaybının olmaması bizim için sevindirici. Yangın saat 19.30 sıralarında başlamış. 19.33 sıralarında da Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ihbar düşmüş. 19.46'da da ilk müdahale gerçekleşmiş. Bulunduğu mevki sebebiyle ilk olarak Kestel Belediyesi ve İnegöl Belediyesi ekiplerimiz müdahalede bulunmuş. Şu an sadece çatı kısmına müdahale ediliyor. Yangın kontrol altında. 25 aracımız, 80 tane personelimiz burada bulunuyor. Ayrıca firmanın da kendi tankerleriyle de müdahalesini gerçekleştiriyor. Yıldırım Belediyesi, BUSKİ, Tarım AŞ. tankerleri de burada mevcut. AFAD ekipleri de hazır burada bekliyor. Ek müdahale söz konusu olması durumuna karşı burada hazır bulunan ekipler var. Allah beterinden korusun. Firmanın bir miktar zararı olacaktır. Şu an kontrol altında ancak tamamen söndürülmesi temennimiz” dedi.