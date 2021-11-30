Bursa'daki facia gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da dün gece saatte 80 kilometre hıza ulaşan şiddetli lodos sonucu bir sitenin çatısı uçtu. Fırtına sonrası sokağa yayılan çatı parçaları bir aracı kullanılamaz hale getirirken, ortalık savaş alanına döndü. Diğer yanda sahil bandında denizin yükselmesi sonucu iş yerleri zarar gördü, tekneler karaya oturdu.

Bursa'da dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos Gemlik ilçesi Küçükkumla mahallesinde adeta hayatı felç etti. Saatte 80 kilometre hıza ulaşan şiddetli lodos sonucu bir sitenin çatısı uçtu. Uçan parçalar park halindeki bir aracın üzerine düşerken enkaz altında kalan araç kullanılamaz hale geldi. Diğer yanda sahil bandında denizin aniden yükselmesi sonucu bazı dükkan, ikamet ve araçlar sular altında kaldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçlar yoldan çekilirken su alan ikamet ve dükkanlar kullanılamaz hale geldi. Denizin yükselmesiyle birlikte sahilde bağlı bulunan 20'nin üzerinde balıkçı teknesi batarak parçalandı. Can kaybının ve yaralanmanın olmadığı bölgede yaralar sarılmaya başlandı.

Diğer yandan sabah saatlerinde etkili olan lodos sonucu deniz sularının ara ara kıyıya vurduğu görüldü.