Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Bursa karayolu Barakfakih köyü yakınlarında, İnegöl'den Bursa şehir merkezine giden Muhammet Hanefi A. idaresindeki 16 Y 8011 plakalı otomobilin sağanak yağış nedeniyle yolda biriken suya girmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca saplandı. Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan Hamza G. (26) araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için uzun süre uğraştı. Araç içerisinden çıkarılan ve durumu ağır olan Hamza G. Bursa Şevket Yılmaz İhtisas Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, araç sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Öte yandan araç sürüsünün arabayı otomobili İnegöl ilçesinden yeni satın alıp evlerine gittikleri öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.