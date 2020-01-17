İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasında

Bursa’da kontrolünü kaybedilen kamyonet önce kaldırıma çıkarak yan yattı, sonrasında kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan çarptı.

Bursa'da kontrolünü kaybedilen kamyonet önce kaldırıma çıkarak yan yattı, sonrasında kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan çarptı. Yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaş ise faciadan kıl payı kurtuldu.


Olay, geçtiğimiz günlerde Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü önce kaldırıma çıktı, sonra yan yatan kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarparak sürükledi. O sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş ise sürüklenen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.