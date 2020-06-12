Bursa'daki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli adliyede

Bursa merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i daha adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bursa başta olmak üzere Amasya, Ankara, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Ordu Trabzon, Yalova'da operasyonlar yapıldı. 33 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 astsubay, 1 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 6 askerî okul öğrencisi ve 4 mahrem imam ile 7 örgüt üyesi olmak üzere toplam 24 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve üzerinde yapılan aramaların ardından zanlılar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 24 şüpheliden biri savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğerleri Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli mahkemeye mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Sorguları devam eden 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca gözaltına alınan 13 şüpheli tamamlanan işlemlerin ardından dün adliyeye çıkartılmış 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.