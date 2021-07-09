Bursa'daki hırsızlara ‘Askı' operasyonu

Bursa'da son dönemde artan hırsızlık olaylarına karşı polis ekipleri ‘Askı' operasyonu düzenledi. 57 ayrı hırsızlık olayına karışan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri evlere camdan ya da balkondan tırmanarak giren hırsızları yakalamak amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda 7 hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Bursa merkezde 49, ilçelerde ise 8 olmak üzere 57 farklı evden hırsızlık yapan E.K., B.Y., E.K., Z.D., B.Ş., M.T. ve M.E.N. evlerden çaldıkları araba anahtarı ve farklı hırsızlık mallarıyla yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.