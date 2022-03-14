İhlas Haber Ajansı

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Bursa'daki hırsızlık zanlıları tutuklandı

Bursa’nın Gemlik ve İznik ilçelerinde hırsızlık olayına karışan 6 kişi tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ve İznik ilçelerinde hırsızlık olayına karışan 6 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbarlar sonrasında Gemlik ve İznik'te çok sayıda hırsızlık olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalanırken, ev ve iş yerlerinden çalınan çok sayıda ürün ele geçirildi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan U.Ö., S.Y., N.S., M.S., O.Y. ve RA., tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

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