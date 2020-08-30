Bursa'daki hizmet karnesi

MAK Danışmanlık Türkiye 4'üncü büyük şehri Bursa'da 4-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında Bursa Büyükşehir geneli memnuniyet ve beklenti araştırmasını gerçekleştirdi. Bursa'nın 17 ilçesinde 5 bin 500 kişi ile yüzyüze görüşme tekniği ile yapılan araştırma ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmetler Bursalılar tarafından oylandı. Bursa'nın bütün ilçelerine 2019 yerel seçimlerindeki seçmen oranında kota uygulaması dikkate alınarak çoklu denek dengesi üzerinden yapılan araştırmada cinsiyet dengesini birebir oluşturduklarını kaydeden MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, yüzde 1.2 hata payı ile değerlendirme yapılan araştırmaya katılanların yüzde 53.5'inin erkek, yüzde 46.5'unun ise kadın olduğunu söyledi.

AK Parti'nin nüfus olarak en büyük belediyesi konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Bursalıların desteği artarak devam ediyor. MAK Danışmanlık'ın 4-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmada “Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 51.3'ü AK Parti'ye, yüzde 45,7'si ise CHP'ye, yüzde 3'ü ise diğer partilere vereceğini ifade etti.

Araştırmanın seçmen sayısının binde 5'ine denk gelen ciddi bir oranda gerçekleştiğinin altını çizen Mehmet Ali Kulat, “Çekişmeli geçen seçim sürecinin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl sonra seçmen sayısının önemli oranda yansıtıldığı, il ilçe dengesi gözetilerek ve kota uygulanarak yapılan bu araştırmada vatandaşın seçimde Sayın Alinur Aktaş'a oy veren seçmenin ilçe farklılıkları olmakla birlikte yaklaşık yüzde 3-5 puan üstünde oy oranıyla desteği çok dikkat çekicidir. Üstelik bu çalışma tam da afet diyebileceğimiz sel sürecinin hemen sonrasında yapıldı” diye konuştu.

Bursalılar Bursa'da yaşamaktan memnun

“Bursa'da yaşamaktan memnun musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 44'ü memnunum, yüzde 30'u çok memnunum, yüzde 12'si memnun değilim, yüzde 8'i hiç memnun değilim, yüzde 6'sı ise kararsızım cevabını verdi.

Vatandaş Başkan Aktaş'a ulaşabiliyorum diyor

Anket sonuçlarını değerlendiren MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Bu araştırmada ortaya çıkan en önemli sonuç verilerinden biri de AK Parti'nin en büyük belediyesi olan Bursa'da Sayın Alinur Aktaş başkanlığındaki yeni yönetim döneminde yapılan çalışmalar vatandaşta genel anlamda bir memnuniyet oluşturmasıdır” dedi. Genel itibarıyla belediyelerin ilk yılı sahayı tanımak ve geçmiş dönemden yığılan sorunları planlamakla geçtiğini ifade eden Kulat,“Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın özellikle insanlarla kurduğu sıcak temas, halkla olan yakın ilişkisi ve göreve geldiği günden bu güne Bursa'nın hemen her sokağına girmiş olması geçmiş döneme ait ulaşılamaz ithamını bitirmiştir” ifadelerini kullandı. MAK Danışmanlık tarafından yapılan pek çok ildeki pek çok araştırmada vatandaşın en önemli eleştirisinin başkanlara ulaşılamasorunu olduğuna dikkati çeken Kulat,“Yaptığımız araştırma sırasında başkana ulaşılamaz iddiası tek bir vatandaş tarafından dahi iddia edilmediği gibi tam tersi yönde hep güzel dönüşler oldu” dedi.