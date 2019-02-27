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Bursa'daki kazada acı haber...8 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 8 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti.


Kaza, Karalar yolunda meydana geldi. Rahatsızlanan hamile eşini hastaneye götürmek için 34 LHM 28 plakalı aracıyla yola çıkan Eyüp Demirkol, Karalar yolu üzerinde özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü ile eşi Çiğdem Demirkol yaralandı.8 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın kazanın ardından bebeğini kaybetti.


Acılı kadının Bursa merkeze sevk edildiği öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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