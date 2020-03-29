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Bursa'daki Motosiklet Kulübü üyeleri sokak hayvanlarını unutmadı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Tork Motosiklet Kulübü adı ile bir araya gelen motosiklet sevenler, sokak hayvanlarına mama desteği vermeye başladı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Tork Motosiklet Kulübü adı ile bir araya gelen motosiklet sevenler, sokak hayvanlarına mama desteği vermeye başladı.


Tork Motosiklet Kulübü, koronavirüs sebebi ile aç kalan sokak hayvanları için yedikçe kendiliğinden hazneye dolan mama kapları hazırlamaya başladı. PVC malzemelerden yapılan mama borularını özel bir şekilde süsleyerek sokak hayvanlarının çok olduğu bölgelere koyan üyeler, düzenli olarak bu mama noktalarını ziyaret ederek mama takviyesi yapıyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Tork Motosiklet Kulübü Yönetim Üyesi Utku Günhan, “Desteklerle bu sayıyı çoğaltmayı düşünüyoruz. Salgın süresince görevli üyelerimiz tarafından her bir kabı dolduracağız. Eğer ki siz de mama ve malzeme yardımı yapmak isterseniz bize mesaj yoluyla ulaşabilir ve destek olabilirsiniz” diyerek projeye destek vermek isteyenlerin de kendilerine yardımcı olabileceğini ifade etti.

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