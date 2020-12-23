Bursa'daki muz hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı!

Bursa'da meydana gelen hırsızlık, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Zanlı bir kasa muzu alıp olay yerinden uzaklaştı.

Olay Mustafakemalpaşa ilçesinde Züferbey Mahallesi Sayit Sokak'ta saat 08.21'de meydana geldi. Aracıyla mahallelerde dolaşarak meyve satan Adem Tülü, sabah erken saatlerde hale giderek mal aldı. Daha sonra evine gelen Adem Tülü, aracını evin önüne park etti. Dışarıya çıktığında ise bir kasa muzun yerinde olmadığını gören Adem Tülü durumu emniyete bildirdi.

Bölgede yaşanan hırsızlık ve benzeri olaylar sebebiyle mahallelinin kurduğu kameralar bu olayın saniye saniye görüntülenmesini sağladı. Önce çevresine bakınan zanlı daha sonra aracın kasasından 1 kasa dolu muzu alıp götürdü. Kameralara yansıyan hırsızlık olayına dair açıklamalarda bulunan Adem Tülü ise daha önce de benzer hırsızlık olaylarının olduğunu, zararının günden güne arttığını belirtti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.