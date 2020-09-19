Bursa'daki o radyolardan flaş Halil Sezai kararı

Bursa'da bünyesinde 4 radyo istasyonu bulunan PM Medya Grubu, sanatçı Halil Sezai hakkında flaş karar aldı. Grup, ikinci bir karara kadar Halil Sezai şarkıları çalmayacağını açıkladı.

PM Medya Grubu Genel Koordinatörü Rumeysa Kot yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, "Bugünden itibaren 105,3 Radyo Venüs, 99.3 Radyo Vizyon, 105,7 Orhangazi FM ve 90,3 Radyo Extra bünyesinde Halil Sezai şarkıları çalmama kararı aldık. Şiddetin sanatçısı aydını olmaz. Bu sebeple babası yaşındaki insanı darp eden, hakaret eden Halil Sezai'yi kınıyor ve şarkılarına bugünden itibaren yer vermiyoruz" dedi.

4 radyo istasyonunun otomobillerde çıkan anonslarında ve altyazılarında da, "Halil Sezai şarkılarını çalmıyoruz" ifadelerine yer verildi.