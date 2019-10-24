Bursa'daki okulların üçte biri beslenme dostu

Bursa'da yürütülen 'beyaz bayrak' ve 'beslenme dostu okul' programları kapsamında sertifika töreni düzenlendi.

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında yapılan protokol kapsamında okullarda temizlik ve hijyeni temsil eden 'beyaz bayrak' projesi ve Türkiye sağlıklı beslenme ve hareketli hayat projesi kapsamında 'beslenme dostu okul' programı gerçekleştirildi. Program kapsamında il ve ilçe geneli temizlik konusunda başarılı olan okullar için sertifika töreni düzenlendi. Programa konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "2018-2019 eğitim-öğretim yılında beyaz bayraklı okul oranımız bir önceki yıla göre yüzde 34'den yüzde 69'a, beslenme dostu okul oranımız da yüzde 12'den yüzde 35'e çıkmış. Bu başarıya emeği geçen okul müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, destek veren velilerimize ve projenin içinde yer alan tüm öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyor, hepsini kutluyorum. Ayrıca Bursa'nın 2023 eğitim vizyonunu kararlılıkla takip etmesini takdirle karşıladığımı ifade ederek, emeği geçen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın beden ve ruh sağlığının korunması en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Çocuklarımızın yaşam kalitelerinin artırılması ve sağlıklı bir okul ortamı sunulması için zamanlarının büyük çoğunluğunu geçirdikleri okul ortamlarının temizlik ve hijyen yönünden uygun şartlara sahip olmasının çok önemli olduğunu düşünüyor ve bu konuyu oldukça önemsiyoruz” diye konuştu.

Program sertifika almaya hak kazanan okullar ve protokolün toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. 910 okula beyaz bayrak, 435 okula da beslenme dostu okul sertifikası verildi. 2017-2018 eğitim yılında 503 okul beyaz bayrak sahibi iken geçen yıl 640 okul daha sertifika alarak toplam okul sayı bin 143'e yükseldi. Okul sayısı bir önceki yıla göre yüzde 34'den yüzde 69'a yükseldi. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında beslenme dostu okul sertifikası alan okul sayısı 202 iken, geçen yıl 381 okul daha sertifika alarak toplam okul sayısı 583'e yükseldi. Okul sayısı oransal olarak yüzde 12'den yüzde 35'e yükseldi.