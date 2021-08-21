Bursa'daki orman yangını söndürüldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda yangın 2 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye, jandarma ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterlerde havadan müdahale etti. Denizden su alan helikopterler, kısa sürede yangını söndürmeyi başardı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.