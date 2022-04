Bursa'daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü. Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Yangının etrafını kuşatmaya çalışıyoruz. Ekiplerimizle, canla başla sabaha kadar çalışacağız” dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Karaıslah ve Soğukpınar arasındaki çam ormanlarında etkili olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın Yönetim Aracı tarafından havadan kontrol edilen alanlarda ekipler ona göre yönlendiriliyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yangın bölgesine gelerek açıklamalarda bulundu. Canbolat, “Bizi üzen bir olay yaşıyoruz. Bahçesinden çıkan çalıları yakmak isterken başlayan yangın Karaıslah Mahallemizde şuan 3 ayrı noktada devam ediyor” dedi.

“50-60 hektar alan yangından etkilendi”

Tahmini 50-60 hektar civarında alanın yangından etkilendiğini belirten Vali Canbolat, “İlk andan itibaren Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma Bursa İl Komutanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Harmancık Belediyesi ve Keles Belediyesi'nden gelen ekiplerle müdahaleye başlandı. Şu an itibariyle kısmi zamanlı olarak rüzgarda var. Şiddetli rüzgara da dönüşüyor. Yanmalar devam ediyor. Burada şu anki taktiksel olarak bizim çalışmamız bu yangının çevresini kuşatarak abluka altına almak ve sonra soğutma çalışmalarına geçmektir. Ama şu an için çevresini çevirmekle meşgulüz. İnşallah rüzgar da diner, ekiplerimiz tamamlandığı zamanda çevresini çevirip bu müdahale çalışmalarına sabaha kadar devam edeceğiz. Şu an itibariyle bölgede 22 arazör, 14 tanker, 1 loder, 2 greyder, 5 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 90 personelle yangına müdahale etmekteyiz” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız, orman yangınları çıkmaması konusunda belli bir hassasiyet göstermeleri gerekiyor”

Vali Canbolat, “Buradan belki şu çağrıyı yapmamız lazım. Kısa zamanda da biz önümüzdeki hafta, bu bahçelerdeki örtü, çöp ve çıkan dalların yakılmasını yasaklayan bir genelgeyi, genel emri de en kısa zamanda çıkaracağız. Bu sene yangın işi erken başladı. Vatandaşlarımız, orman yangınları çıkmaması konusunda belli bir hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Çünkü ilimizde çok nitelikli orman var. Bursa'nın yüzde 45'i orman. Bütün vatandaşlarımızı hassas olmaya, duyarlı olmaya, bir yangın durumu söz konusu olduğunda da ivedi olarak ormanla, jandarmayla gerekli irtibata geçmesini istiyoruz. İnşallah kısa zamanda bir netice alırız diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.