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Bursa'daki orman yangınının bilançosu havadan görüntülendi

Bursa’nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 40 kişilik bir ekibin 4 saatte kontrol altına alabildiği yangının bilançosu havadan görüntülendi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 40 kişilik bir ekibin 4 saatte kontrol altına alabildiği yangının bilançosu havadan görüntülendi.


Bursa'nın Gürsu ilçesi Kazıklı mevkisindeki ormanlık alanda saat 19.00 sıralarında yangın başladı. Ormanlık alandaki alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 4 tanker ve 40 kişilik ekip, yangına müdahale etti. Kızılçam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, 4 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede yerleşim alanı bulunmadığı belirtildi. Ekiplerin, soğutma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarına kadar devam ederken yangının bilançosu ise havadan görüntülendi.


Yangının ardından bölgede hasar tespit çalışması yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

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