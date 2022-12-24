Bursa'daki Osmaniyeliler Derneği Başkanlığına Çapar Seçildi.

Bursa'da yaşayan Osmaniyeliler tarafından kurulan Osmaniyeliler Derneği olağan kongresini yaptı ve Başkanlığı Mehmet Kürşat Çapar seçildi.

Bursa'da yapılan kongreye kentte yaşayan Osmaniyeliler ve dernek üyeleri katıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde Başkanlığa Mehmet Kürşat Çapar seçildi. Yönetim kurulu üyeleri ise, şu isimlerden oluştu.

Dernek Başkanı Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, Serdar Gök (Bursa Büyükşehir Belediyesinde Muhasebeci), Ömer Faruk Arıcı (iş adamı), İbrahim Kara (Hürriyet Anadolu Meslek Lisesinde müdür yardımcısı), Furkan Yozcu (avukat), Nesrin Aksoy, (Yüksek İhtisas Hastanesinde sendika temsilcisi), Ayşe Porsuk Altın, (avukat), Alper Ayas (avukat), Oğuz Yiğit (Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğünde personel şefi), Zeki Özdamar (ilköğretim okul müdürü), Recep Lökoğlu (öğretmen), Ali Bayram (Bursa Orhaneli İlçesi ve Çevre ve ilçelerinden sorumlu Aile Sosyal Hizmetler Müdürü), Mehmet Yılmaz (öğretmen), Ayşegül Oruç (ev hanımı) ve Ömer Erdoğdu (özel sektör çalışanı)'dan oluştu.

Bursa Osmaniyeliler Derneği Başkanlığı'na seçilen Mehmet Kürşat Çapar kongrede yaptığı teşekkür konuşmasında, kendisini bu göreve layık gören tüm hemşehrilerine teşekkür ettiğini ve Bursa'da yaşayan tüm Osmaniyelileri bu dernek çatısı altında buluşmaya davet ettiğini ifade ederek,”Türkiye'nin nüfus yoğunluğu olarak 42. Büyük vilayetiyiz. Ayrıca 26 yıldan buyana Türkiye'nin 80 plakalı iliyiz. Osmaniye'mizi tanıtmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Her şey Osmaniye içindir” dedi.