Bursa'daki otobüs yangınlarının sebebi ortaya çıktı

Bursa'da son 10 günde iki belediye otobüsünde çıkan yangın, şoförlerin soğukkanlı davranışı sebebiyle facia yaşanmadan söndürüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki aynı seriden 6 otobüste son bir yılda yangın çıktığı, bunun sebebinin ise otobüs üreticisinin tasarım hatası ve elektronik aksamdaki sıkıntılarından kaynaklandığı öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi, 10 yıl önce satın alınan aynı marka ve serideki 43 otobüsü seferden kaldırmayı düşünüyor.

Son 10 günde Bursa şehir merkezinde iki otobüs seyir halindeyken alev almış, kahraman şoförler faciayı önlemişti.

Türkiye'nin en kaliteli toplu ulaşım hizmetinin verildiği Bursa'da 10 numara yağ kullanım iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten yetkililer, "10 yıl önce sıfır kilometre olarak alınan aynı serideki 43 otobüste sıkıntı var. Son bir yılda 6 araçta yangın çıktı. Dava hazırlığındayız. Sıkıntı otobüslerin elektrik aksamı ve tasarım hatasından kaynaklanıyor. Yeni nesil araçlarda bu hata telafi edilmiş, ürünü güncelleyip bu hatadan kurtulmuşlar. Bursa olarak hukuki anlamda hakkımızı arayacağız" dediler.

Burulaş otobüslerinde 10 numara yağ kullanımının imkansız olduğunu kaydeden yetkililer, "Yolcularımızın güvenliği bizim için herşeyin önünde. Güvenlik gerekçesiyle kısa sürede bu araçların tamamını seferden çekeceğiz" diye konuştu.