Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Özkan Deniz'in yakın arkadaşı konuştu:

Bursa'da kimyasal maddelerin plâstik ham maddeye dönüştürüldüğü fabrikada hayatını kaybeden Özkan Deniz'in yakın arkadaşı konuştu. Konuyla ilgili sohbet ettikleri sırada sürekli Deniz'in işi bırakacağını belirten Hüseyin Sorgel, ''Biz bilgi almak için iş yerine gittik, şirketin avukatıyla konuşabildik. Kapıdan içeriye bizi almadılar. Çok fazla bilgi vermediler. Bize gaz sıkışması olduğunu söylediler'' dedi. Deniz'in cenazesi ailesi ve sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da dün öğle saatlerinde Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Vatan Caddesi üzerinde kimyasal kimyasal plastik fabrikasında yaşanan patlamada bir işçi hayatını kaybederken, 6 işçi yaralandı. Yaralı işçilerden ikisinin durumunun ağır olduğu, 24 işçinin de gazdan etkilendiği bildirildi. Durumu ağır olan iki kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Patlamada hayatını kaybeden 43 yaşındaki iki çocuk babası Özkan Deniz'in yakın arkadaşı cenaze sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. İddiaya göre, yediklerinin ve içtiklerinin ayrı gitmediğini belirten Hüseyin Sorgel, ''Sohbetlerimiz esnasında fabrikanın iş güvenliği konusunda yeterli olmadığını, gerekli tedbirlerin alınmadığını sık sık dile getiriyordu. Hatta bir arızadan bahsediyordu. Ne olduğunu tam olarak bilemiyorum, ama arızayı sürekli tamir ettiğini, hatta sürekli oradaki iş güvenliği uzmanıyla tartıştığını anlatmıştı, neden yapılmadığına dair. Bu sebepten dolayı işi bırakmak istediğini ve memnuniyetsizliğini dile getiriyordu. Oranın iş güvenliği konusunda hep sürekli şikayetleri vardı. Şu anda ailesinin acısı taze. Ama ortada bir hukuksuzluk, bir haksızlık varsa, illa ki şikayetçi olunacaktır. Hak aranacaktır. Ortada bir ölüm var. Geride iki tane çocuğu kaldı. Kendisi çok yakın arkadaşımdı. Birçok şeyini bilirdim. Sohbetlerimiz esnasında her şeyi birbirimizle paylaşırdık. Biz olaydan sonra bilgi almak için iş yerine gittik, şirketin avukatıyla konuşabildik. Kapıdan içeriye bizi almadılar. Çok fazla bilgi vermediler. Bize gaz sıkışması olduğunu söylediler. Ama ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Haberlerde kimyasal karışımdan kaynaklı bir patlama olduğu belirtilmiş. Ben de yıllardır kimya çalışanıyım. Bu sektörün içerisinde çalışan birisiyim. Patlamanın birçok sebebi olabilir. Yeterince güvenlik tedbiri alınmamış olabilir. Patlayan makineler Makine ve Mühendisler Odası tarafından denetlendi mi? Bunun belgeleri var mı? Bütün bunları araştıracağız. Ailesine bu konuda gerekli desteği göstereceğiz'' dedi.

Özkan Deniz, Mutlular Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hürriyet Mezarlığına defnedildi.