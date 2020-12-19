İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'daki sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Bursa’da sahte içki faciasından ölenlerin sayısı, 4’e yükseldi.

Bursa'da sahte içki faciasından ölenlerin sayısı, 4'e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan 12 kişiden biri olan Mehmet Süpürgeci de (62) hayatını kaybetti.


Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişi daha hayatını kaybetti.


Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51) ve İrfan Çivi'nin (39) ardından dün hastaneye kaldırılan Mehmet Süpürgeci de hayatını kaybetti. Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'nde Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52), Mehmet Özgür K.'nin tedavileri halen devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.